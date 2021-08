Jacobs torna in pista, ma è il turno anche di Paltrinieri e Viviani! Tanti appuntamenti imperdibili: gli italiani in gara domani alle Olimpiadi di Tokyo

SportFair

Una nuova giornata di sfide è stata archiviata alle Olimpiadi di Tokyo. L’Italia sorride grazie all’oro del quartetto azzurro del ciclismo su pista che ha triofanto nella finale dell’inseguimento a squadre contro la Danimarca, mentre resta con tanto amaro in bocca per l’eliminazione ai quarti di finale da tutti gli sport di squadra, evento che non accadeva dal 1972.

Domani, però, è un altro giorno! Paltrinieri torna in acqua e lo fa questa volta in mare per la 10 km, farà il suo esordio Elia Viviani, così come anche Ale Mazzara nello skate. Occhio poi anche a Chamizo, che punta ad un risultato importante.

Gli italiani in gara domani 5 agosto alle Olimpiadi di Tokyo