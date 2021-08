Enorme Giulia Terzi, medaglia d’oro e record paralimpico nei 100 sl S7: l’Italia domina a Tokyo

SportFair

Giornata pazzesca per l’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo, che centra finalmente anche una medaglia d’oro dopo gli argenti e i bronzi ottenuti tra nuoto, ciclismo e atletica. L’inno di Mameli però risuona all’Acquatics Center grazie a Giulia Terzi, che conquista il gradino più alto del podio nei 100 metri femminili categoria S7, sfornando una prestazione monstre che non lascia scampo alle sue avversarie. Due vasche completate in 1’09″21, che vale non solo il primato italiano ma anche quello paralimpico. Medaglia d’argento per l’americana McKenzie Coan in 1’10″22, ex-aequo infine per il bronzo tra l’ucraina Mershko (1’11″07) e la cinese Jian (1’11″07) che centrano tra l’altro il primato del mondo per la categoria S6.

Argento per Raimondi

Non finiscono più le medaglie conquistate dall’Italia in questa splendida giornata, perché dopo l’oro di Giulia Terzi ecco arrivare l’argento di Stefano Raimondi. I due fidanzati si mettono al collo due prestigiose medaglie, con l’azzurro che conquista il secondo gradino del podio nella finale dei 100 metri delfino categoria S10. Una prestazione super quella di Raimondi, che guida il gruppo fino agli ultimi metri prima di venire superato dall’ucraino Krypak che si prende così la medaglia d’oro e il primato del mondo in 54″15. Terzo l’australiano Pearse (57″66), settimo infine l’altro azzurro Menciotti (58″65).