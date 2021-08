La lezione della mamma di Desalu, il figlio vince l’oro ma lei declina l’invito della Rai: “fa la badante, non è venuta perché lavora”

SportFair

Prima il dovere e poi il piacere. E poco importa se il figlio ha appena vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo nella 4×100 maschile. Lo deve aver pensato la signora Veronica, madre di Fausto Desalu, protagonista della staffetta azzurra che ha regalato il decimo oro all’Italia ai Giochi. Invitata nel programma ‘Il circolo degli anelli’, in onda su Rai 2, la madre dell’atleta che vive a Parma ha declinato la proposta per motivi lavorativi, come ammesso dalla giornalista Alessandra De Stefano in diretta tv: “ho parlato con la madre di Desalu, la signora Veronica, che mi ha detto che questa sera non potrà essere in collegamento tv perché lavora. Fa la badante e la notte si occupa di una persona anziana. Lei ha cresciuto il figlio da sola venendo dalla Nigeria in Italia. E lui le diceva sempre: “Mamma, non ti preoccupare. Un giorno diventerò qualcuno”.

Le parole di mamma Veronica

La madre di Fausto Desalu ha assistito alla finale della 4×100 delle Olimpiadi di Tokyo insieme alla famiglia per la quale lavora, esprimendo poi tutta la sua felicità per il risultato del figlio: “sono impazzita dalla felicità. Ho seguito la gara con la famiglia per cui lavoro. Quando ho visto la vittoria ho abbracciato tutti. Sono davvero molto contenta, non vedo l’ora che ritorni per festeggiarlo. L’ultima volta che l’ho sentito, come ogni mamma, l’ho incoraggiato dandogli la forza di vincere. Quando tornerà gli farò una torta”.