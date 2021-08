Ultima gara di Valentino Rossi in Austria, un contadino lo saluta con un’opera d’arte su… un campo di grano [FOTO]

SportFair

L’ultima gara di Valentino Rossi in Austria non poteva che essere salutata con un gesto particolare, compiuto da un contadino austriaco sul proprio campo di grano. L’uomo in questione, tale Michael Eberdorfer, ha pensato bene di scrivere sul terreno un messaggio al suo idolo pesarese, classificatosi all’ottavo posto nel GP d’Austria vinto da Brad Binder sotto la pioggia. “Good Bye VR46” (Ciao VR46) la scritta del contadino austriaco sul proprio campo di grano, un gesto motivato dallo stesso signor Eberdorfer a un giornale austriaco: “l’idea in realtà è nata in modo abbastanza spontaneo. Vedo spesso in eventi come il Tour de France che i contadini scrivono cose nei campi. Quindi ho pensato, perché non anche noi?“.