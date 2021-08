Duri contrasti con DAZN: Ballardini e i giocatori del Genoa evitano le telecamere a San Siro

SportFair

Pessimo esordio in campionato per il Genoa di Ballardini, che cede per 4-0 a San Siro al cospetto di un’Inter apparsa nettamente di un altro livello. Mai in partita i rossoblù, apparsi arrendevoli e senza coraggio fin dai primi minuti di gara, caratterizzati peraltro dai due gol di Skriniar e Calhanoglu. Un vero e proprio incubo per il Grifone, che non poteva iniziare peggio una stagione che si preannuncia lunga e complicata, nella quale toccherà a Ballardini tenere dritto il timone per non rimanere invischiati nei bassifondi della classifica.

I contrasti con DAZN

Nessun tesserato del Genoa ieri nel post-partita si è presentato davanti alle telecamere per spiegare i motivi del ko, ma il motivo non riguarda il pesante ko subito a San Siro. Davide Ballardini e i suoi giocatori non hanno parlato ai microfoni di DAZN per una scelta motivata da contrasti con la piattaforma streaming, che ieri pomeriggio trasmetteva la partita di San Siro. Non esistono comunque versioni ufficiali, ma secondo quanto filtrato dall’ambiente rossoblù il motivo di non presentarsi davanti alle telecamere di DAZN pare sia legato all’esistenza di rapporti tutt’altro che idilliaci, i quali dovranno essere sistemati per evitare ai tifosi rossoblù la spiacevole sensazione di non sentire mai le voci dei protagonisti della propria squadra.