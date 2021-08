Federer, nel futuro troppe incertezze: “convivo col dolore, questa settimana deciderò cosa fare”

Roger Federer sta affrontando un momento complicato della sua carriera. Il tennista svizzero deve decidere del suo futuro e intanto lotta contro alcune problematiche fisiche che gli hanno impedito di disputare le Olimpiadi di Tokyo e lo hanno costretto a rinunciare ad alcuni tornei ATP.

Il 40enne di Basilea adesso si prende del tempo per valutare la sua situazione col suo staff: “questa settimana incontrerò i medici e con il mio team decideremo cosa fare. Al momento è tutto incerto. È dura. Prima era diverso. Le domande prima erano semplici. La mia classifica? Il mio prossimo torneo? Oggi, invece, è più complicato ed è tutto completamente diverso rispetto a dieci anni fa”, ha dichiarato a Blick.

“Come vivo questa incertezza? È dura. Ho bisogno di più tempo per tutto. Se in precedenza mi fermavo a causa della schiena, durava due giorni e tutto andava di nuovo bene. Oggi per la stessa cosa lo stop può essere di due settimane. Sono più paziente e convivo con il dolore. Prima davo per scontate le vittorie, oggi le apprezzo di più, perché so bene cosa c’è dietro“, ha aggiunto Federer che a causa di un problema al ginocchio ha dato forfait a Cincinnati e Toronto e adesso deve decidere cosa fare in vista degli US Open.