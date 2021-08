Ladri in casa dei genitori di Arianna Errigo, rubate coppe e medaglie: “impossibile descrivere la rabbia che provo”

SportFair

Rabbia e delusione, sono questi i sentimenti provati oggi da Arianna Errigo una volta venuta a sapere del furto subito a casa dei suoi genitori, dove alcuni malviventi si sono introdotti nella notte e hanno portato via coppe e medaglie. Una notizia terribile per l’atleta italiana, reduce dalle Olimpiadi di Tokyo, che ha prontamente pubblicato un appello sui social con la speranza di riavere indietro la refurtiva.

Il post social di Arianna Errigo

Un messaggio accorato quello di Arianna Errigo, arrabbiatasi oltre modo per quanto successo a casa dei suoi genitori: “siete entrati a casa dei miei genitori, mentre loro erano in vacanza. La rabbia che ho dentro non posso descriverla. A casa mia tengo poco e niente dei miei trofei, delle coppe, medaglie e riconoscimenti che ho ottenuto in tutta la mia carriera. Le ho volute lasciare a casa dei miei genitori in attesa della fine della mia carriera per avere la mia stanza e finalmente sistemare tutti i miei ricordi più belli. Avete rubato tanto ma alcune cose non si possono ricomprare. Grazie a voi molte bacheche rimarranno vuote, scaffali senza i riconoscimenti più importanti del mio percorso sportivo. Ci sono anche oggetti che non hanno nessun valore economico ma il valore affettivo che hanno per me è infinito. Sicuramente non leggerete mai questo messaggio ma se per sbaglio vi arrivasse, sapete dove abitano i miei genitori“.