“Tu sei pazzo”, Aleix Espargarò furioso in Stiria: lo spagnolo affianca Marc Marquez e lo attacca [VIDEO]

SportFair

Rabbia e livore per Aleix Espargarò nei confronti di Marc Marquez subito dopo la sospensione del GP di Stiria, avvenuta per l’incidente che ha coinvolto Lorenzo Savadori e Dani Pedrosa. Lo spagnolo dell’Aprilia si è infuriato clamorosamente con l’otto volte campione del mondo per una manovra pericolosa, verificatasi in curva 1, da cui è scaturito un contatto tra i due piloti. Un comportamento che Espargarò non ha gradito, facendo lo capire a Marquez con ampi gesti che avevano un solo significato: “tu sei pazzo“. Ecco il video: