Francesco Bocciardo imbattibile: oro e record paralimpico a Tokyo nei 200 sl S5

Dopo la fantastica doppietta al femminile nei 100 farfalla S13 con Carlotta Gilli d’oro e Alessia Berra d’argento, arriva un altro favoloso risultato per gli azzurri del nuoto: Francesco Bocciardo regala all’Italia la seconda medaglia d’oro di queste Paralimpiadi di Tokyo.

L’azzurro, che stabilisce anche il nuovo record paralimpico, ha chiuso la gara dei 200 stile libero S5 davanti a tuti, seguito da Ponce Bertran e De Faria Dias, col tempo di 2.26.76.

“E’ stata una gara molto sofferta, la gara con cui aprivo le danze, c’erano molte aspettative, non pensavo di farcela. In corso d’opera ho iniziato a crederci, mi sono detto continuiamo, avevo le braccia doloranti, ma ho pensato a tutte le persone che hanno creduto in me e mi hanno sostenuto. Ringrazio lo staff, l’allenatore, il ct, il mio nutrizionista, la psicologa, la mia famiglia e i miei amici“, ha dichiarato Francesco Bocciardo ai microfoni Rai dopo la vittoria.