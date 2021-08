Francesco Bettella regala la prima medaglia all’Italia alle Paralimpiadi! Splendido bronzo per l’azzurro

SportFair

Lo spettacolo è iniziato! I Giochi Paralimpici assegnano finalmente le prime medaglie e tanti sono gli italiani che lotteranno oggi per un bel risultato. Ad aprire le danze oggi sono stati gli azzurri del nuoto, con Barlaam e Morlacchi in vasca per i 400 stile libero S9 che non sono però riusciti a lottare per il podio, chiudendo la loro gara rispettivamente col sesto e settimo tempo in una gara vinta dall’australiano Martin.

È stato Francesco Bettella a regalare la prima medaglia all’Italia alle Paralimpidi! L’azzurro, ingegnere biomeccanico, ha chiuso al terzo posto la gara dei 100 dorso S1, alle spalle di Shalabi e Kol. Dopo Rio 2016 Bettella torna sul podio, mettendosi al collo un fantastico bronzo!