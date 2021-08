Valentino Rossi si ritira dalla MotoGP: sui social il post pieno d’amore della sua Francesca Sofia Novello [FOTO]

SportFair

Conferenza stampa straordinaria storica oggi in Austria, alla vigilia del GP di Stiria di MotoGP. I piloti delle due ruote sono tornati col botto dopo la pausa estiva: Valentino Rossi ha mantenuto la promessa e ha annunciato oggi il suo futuro.

Il Dottore aveva affermato che avrebbe deciso cosa fare durante la vacanze e così è stato: il 9 volte campione del mondo si è preso il suo tempo per prendere una decisione ponderata e oggi ha annunciato che quella attualmente in corso è la sua ultima stagione in MotoGP.

Valentino Rossi sta già lavorando ad un futuro sulle quattro ruote, ma non per questo il suo addio alla MotoGP è meno doloroso. In tantissimi, dopo il suo annuncio, lo hanno omaggiato con dei post social, anche i suoi rivali più tosti e i suoi acerrimi nemici come Max Biaggi e Jorge Lorenzo.

Non poteva poi mancare, però, il dolcissimo post della sua fidanzata. Francesca Sofia Novello si è presa un po’ di tempo prima di dedicare al suo uomo parole piene d’amore in un giorno così difficile ed importante per lui: “sei l’emozione più bella della mia vita.. tutto il mondo è e sarà sempre per Te Amore♥️“, ha scritto a corredo di una romanticissima e bellissima foto che li ritrae insieme sulle rocce, al mare. “Grazie Amore“, ha risposto Valentino Rossi nei commenti.