Battuta d’arresto per Fabio Fognini al torneo ATP di Toronto. Il tennista ligure, reduce dall’avventura alle Olimpiadi di Tokyo, è stato sconfitto al secondo turno del torneo in corso sui campi in cemento canadesi. Fognini ha ceduto al russo Rublev, numero 7 al mondo, in due set: il match è terminato dopo un’ora e 33 minuti di gioco col punteggio di 7-6, 6-3.

Dopo Sonego, sconfitto ieri, e Sinner eliminato oggi, il torneo canadese perde tutti gli italiani in gara.