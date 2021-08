Fognini esilarante, Fabio punge Djokovic sui social: “posso darti dei consigli, ne devi mangiare di pasta ancora” [FOTO]

SportFair

Fabio Fognini e Nole Djokovic non sono riusciti ad arrivare fino in fondo alle Olimpiadi di Tokyo. Il tennista azzurro si è fermato agli ottavi di finale, mentre per il serbo numero 1 al mondo il sogno del Golden Slam si è frantumato in mille pezzi in semifinale, quando a sconfiggerlo è stato Zverev, nuovo campione olimpico.

Djokovic nel villaggio olimpico è stato fermato da tantissimi altri atleti, di tutte le Nazioni, che hanno voluto scattare la foto con un grandissimo campione. Il serbo, poi, è stato anche immortalato mentre si allenava con le ginnaste belghe, facendo una spaccata sul tappetino.

Forse proprio riferendosi a questa immagine che ha fatto il giro del web, Fabio Fognini ha pubblicato oggi una storia su Instagram con la quale ha voluto lanciare una simpatica sfida al numero 1 al mondo. Dopo un intenso allenamento in campo, è arrivato per il tennista ligure il momento di fare un po’ di stretching: “Nole quando vuoi, sono pronto per fare stretching! Posso darti dei consigli se vuoi… sarai sicuramente più forte, ma a stretching devi mangiarne ancora un po’ di pasta (gluten free ovviamente)”, ha scherzato Fognini.

Chissà come l’avrà presta Djokovic: si sarà fatto una bella risata, rispondendo in privato al collega italiano, o ancora non è dell’umore giusto per scherzare dopo l’amara delusione ai Giochi Olimpici, dove non è riuscito a mettersi al collo nemmeno una medaglia di bronzo?