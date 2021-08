Federica Pellegrini da Vincenzo De Luca, il governatore campano si rivolge a Matteo Giunta: “a lui la nostra invidia” [VIDEO]

SportFair

Federica Pellegrini è stata ospite oggi di Vincenzo De Luca, data la sua presenza a Napoli per la ISL, ultimo appuntamento della sua carriera prima di iniziare la sua nuova vita senza gare.

Un incontro esilarante nel quale non sono mancate le risate: “è venuta a farci visita a Palazzo Santa Lucia la “Divina” Federica Pellegrini, insieme a Matteo Giunta, al campione Olimpionico Chase Kalisz, al pluricampione Domenico Fioravanti, straordinari protagonisti dell’International Swimming League in programma a Napoli, presso la Piscina Scandone, che due anni fa, per le Universiadi, abbiamo ristrutturato ed oggi è una vetrina internazionale dello sport“, ha scritto sui social De Luca a margine di un video.

“A Giunta tutta la nostra invidia“, ha confessato De Luca tra le risate generali.