Avversario scomodo per Federica Pellegrini, la Divina alle prese con il… sole e le scottature: “ogni volta mi illudo” [FOTO]

SportFair

Le Olimpiadi di Tokyo sono alle spalle ormai da qualche settimana, Federica Pellegrini ha tolto gli occhialini e la cuffia per dedicarsi alle vacanze e al suo Matteo Giunta, in attesa di chiudere definitivamente la sua carriera con le ISL di Napoli. La Divina in questi giorni si divide tra mare e piscina, dovendo però fare i conti con un avversario piuttosto duro da battere: il sole.

Il post della Divina

In un post pubblicato su Instagram infatti, Federica Pellegrini ha mostrato la sua pancia ‘arrossata’ dai raggi solari, sottolineando nella didascalia a corredo come una nuotatrice in spiaggia sia facilmente riconoscibile. Sorrisi e ironia dunque per la Divina, riuscita a godersi appieno l’estate dopo mesi complicati: “una nuotatrice in spiaggia la riconosci dalla pancia rossa e quella rincorsa/voglia irrefrenabile di mandar via il segno del costume in una settimana… io mi illudo ogni volta ma prima o poi ce la farò… IMPOSSIBILE“.