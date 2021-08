Esulta come se avesse vinto! Valentino Rossi da brividi al termine del Gp d’Austria [VIDEO]

SportFair

La gara di oggi al Red Bull Ring ha regalato emozioni pazzesche a tutti coloro che nonostante fossero impegnati in grigliate con parenti e amici tipici della giornata di Ferragosto, sono riusciti comunque a seguire il Gp d’Austria.

Dopo un dominio quasi assoluto di Bagnaia e un avvicinamento preoccupante di Marquez, la pioggia ha rovinato i piani della Ducati e del pilota Honda, facendo vivere un sogno a Brad Binder, che ha poi vinto la gara, ma regalando momenti magici anche a Valentino Rossi. Il Dottore ha deciso di non rientrare ai box per cambiare moto ma di proseguire la sua gara che si è rivelata un puro divertimento. Il 9 volte campione del mondo è stato per qualche giro davanti, con i migliori della corsa, riuscendo a stare anche al terzo posto, per poi però chiudere ottavo la gara.

Gara divertente ed emozionante, al termine della quale Valentino Rossi ha esultato come faceva quando vinceva o conquistava un podio, salutando in grande stile tutti i suoi tifosi, alla sua ultima gara in Austria.

Il Dottore si è fermato a bordo pista e aiutato dagli steward è salito in piedi sulla sua moto salutando il pubblico e mandandogli un bacio. Che spettacolo!