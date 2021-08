L’impegno di Dovizioso in Aprilia messo in discussione da Espargaro: “non ho chiaro se voglia correre”

SportFair

E’ iniziato un nuovo weekend di gara di MotoGP: i campioni delle due ruote sono pronti per il Gp di Gran Bretagna, che si terrà domenica a Silverstone, dove lo scorso anno il motomondiale non ha fatto tappa a causa del Covid-19.

Tra annunci di paternità, addii e rotture, non sono mancate nuove frecciate. E’ stato Aleix Espargaro, ancora una volta, a mostrare alcune perplessità riguardo il ruolo di Andrea Dovizioso, al centro del ‘gossip’ per un interessamento di Petronas, che potrebbe ingaggiarlo per affiancare Rossi nel resto della stagione dopo il passaggio di Morbidelli nel team ufficiale.

“Non ho molto da dire la verità è che non lo so. Mi piace il trio che abbiamo confermato al momento. Savadori, Vinales ed io formiamo un gruppo molto forte. Capisco che a livello mediatico l’arrivo di Dovizioso in Aprilia abbia fatto molto rumore, è un tre volte vicecampione del mondo, con merito. Ma in Aprilia io mi considero la punta di diamante e loro mi considerano tale, anche ora che arriva un ottimo pilota come Maverick, quindi in questo momento ci sono tre punte di diamante in Aprilia“, ha affermato lo spagnolo dell’Aprilia.

“Io voglio che le gente che coinvolta in questo progetto debba essere di fiducia al cento per cento. Maverick lo è, Lorenzo anche, io lo sono al mille per cento. Gli altri, non so“, ha aggiunto Espargaro, mettendo in discussione l’impegno del pilota italiano.

“Attenzione, non ho detto che non lo voglio, ci mancherebbe. Ho detto che voglio gente che abbia piena fiducia nel progetto. Mi hanno chiesto se Maverick correrà ad Aragon il prossimo 12 settembre e posso assicurare che, se potesse, correrebbe anche domani, senza aver provato la moto. Lo so per certo, perché ho parlato con lui e me lo ha detto. Savadori ha il piede distrutto ma è qui nel box con i medici per studiare uno stivale speciale che gli possa permettere di guidare. Per quanto riguarda l’altro pilota (si riferisce a Dovizioso, ndr) non ho chiaro se voglia correre, quindi ognuno trae le proprie conclusioni”, ha concluso Espargaro.