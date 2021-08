Eriksen commovente: sui social il video-messaggio per la piccola Evie, malata di cuore come lui [VIDEO]

SportFair

Sono passati quasi due mesi da quel terribile giorno in cui Eriksen cadeva in terra, all’improvviso, perdendo i sensi, durante il match Danimarca-Finlandia degli Europei di calcio 2021.

Un episodio che ha sconvolto il mondo intero e che ha costretto poi i medici ad installare un defibrillatore cardiaco sottocutaneo e non è certo, ancora, che il calciatore danese potrà tornare a giocare a calcio.

In attesa di sapere cosa avrà in serbo per lui il futuro, Eriksen ha commosso tutti con un video speciale per una piccola bambina, malata di cuore. “Ciao Evie, sono Christian. Grazie per la bella lettera, l’ho letta stasera. Spero che tu ti senta a tuo agio e sicura di iniziare il tuo intervento chirurgico. L’ospedale non è mai divertente, ma sono sicuro che i dottori sanno cosa stanno facendo e ti aiuteranno. Sono sicuro che dopo tornerai alla vita normale molto rapidamente, lo so, perché ci sono tornato anche io. Volevo solo augurarti il meglio, spero di poterti incontrare in futuro”, ha affermato Eriksen, rivolgendosi ad un bimba che gli ha inviato una lettera prima di sottoporsi ad un intervento al cuore.