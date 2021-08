Prima il bronzo a Tokyo e adesso il GP di Plouay in Francia: Elisa Longo Borghini ci ha preso gusto

SportFair

Elisa Longo Borghini ci ha preso gusto e, a distanza di un mese dal bronzo conquistato alle Olimpiadi di Tokyo, si prende il prestigioso GP di Plouay grazie ad una prestazione pressoché perfetta. La ciclista della Trek-Segafredo brilla nella classica francese, prova del WorldTour, staccando le avversarie e tagliando il traguardo in solitaria, con un vantaggio di oltre 11 secondi sul gruppo. Un successo centrato nei chilometri finali del percorso, precisamente su una delle ultime salite, fondamentale per acquisire quel margine sulle avversarie difeso fino al traguardo.

Poker

Quarta vittoria stagionale per Elisa Longo Borghini, capace di mettersi in tasca già il Trofeo Binda a Cittiglio e il doppio tricolore in linea e a cronometro. Nel mirino dell’azzurra adesso c’è un prestigioso doppio appuntamento, gli Europei di Trento e i Mondiali in Belgio dal 19 al 26 settembre: due obiettivi da non fallire per rendere questa stagione indimenticabile.