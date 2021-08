Lutto in casa Donnarumma, il saluto di Gigio allo zio scomparso: “prometto che ti renderò orgoglioso”

La nuova avventura al PSG non inizia in totale serenità per Donnarumma. Il portiere azzurro, infatti, sta faecendo i conti con una dolorosa perdita: la famiglia Donnarumma è infatti a lutto per la scomparsa di Ferdinando, zio di Gianluigi.

Il portiere del PSG ha voluto ricordare lo zio con un dolce post sui social: una foto insieme a suo fratello e lo zio, con un messaggio commovente ““Giggi’ semb numero 1″… sempre con me zio Ferdi. Ti renderò orgoglioso, lo prometto“.

Tantissimi amici e colleghi di Donnarumma hanno mostrato tutto il loro affetto al portiere azzurro in questo momento di dolore e sofferenza per la morte dello zio.