Risolti i problemi con al Roma, Dzeko ufficializzato: il bosniaco ha esordito con… rete!

SportFair

Che Dzeko e la Roma avrebbero risolto le loro problematiche presto era nell’aria già questa mattina e infatti nel pomeriggio il bosniaco ed il club giallorosso hanno trovato un accordo: un accordo che ha visto le parti incontrarsi a metà strada, Dzeko ha infatti accettato di ricevere circa metà della mensilità mancante e la Roma non si è tirata indietro.

In questo modo Dzeko è stato presentato ufficialmente come un calciatore dell’Inter e ha potuto fare il suo esordio in maglia nerazzurra nell’amichevole contro la Dinamo Kiev.

A trionfare sono stati proprio i campioni d’Italia in carica con un secco 3-0 e Dzeko ha trovato la sua prima rete in nerazzurro, insieme a Sensi e Barello, autori degli altri due gol. Un inizio super, che lascia più che soddisfatto Inzaghi e tutti i tifosi interisti.