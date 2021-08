Dzeko all’Inter, ma c’è un problema che lo tiene… bloccato: la Roma gli deve una mensilità, il bosniaco non può essere schierato in campo

SportFair

Edin Dzeko è… quasi un calciatore dell’Inter. Il centravanti ha infatti effettuato già le visite mediche, superandole, con la squadra nerazzurra pronto a sostituire Lukaku, trasferitosi al Chelsea, ma prima di potersi sentire a tutti gli effetti un giocatore della squadra milanese deve risolvere dei problemi con suo vecchio team, la Roma.

Il bosniaco, infatti, avanza una mensilità dalla squadra capitolina: meno di 400 mila euro risalenti al mese di luglio, ai quali Dzeko non vuole rinunciare nonostante la Roma abbia reso onore ad una vecchia promessa, liberando il calciatore a zero.

A pagare le conseguenze di questa situazione, adesso, è l’Inter, che oggi non potrà avere il contributo di Dzeko nell’amichevole in programma questo pomeriggio in vista dell’esordio stagionale della prossima settimana. C’è comunque chi riesce ad essere ottimista, certo che la situazione non andrà per le lunghe, perchè entrambe le parti sono interessate a risolvere e andare avanti, Inzaghi, intanto, deve fare a meno di Dzeko e lo osserva solo mentre si allena in solitaria.