Su Dazn l’UFC: in diretta il grande ritorno di Alessio Di Chirico

Su DAZN (Attiva ora/Abbonati ora a DAZN a 29.99 euro/mese. Disdici quando vuoi) si torna nell’ottagono. Allo UFC Apex di Las Vegas va in scena la UFC Fight Night: Barboza – Chikadze in programma nella notte tra sabato e domenica a partire dalle 02:00. Dopo l’infortunio che gli ha fatto saltare il match contro Roman Dolidze lo scorso giugno, questa è la volta buona per Alessio “Manzo”” Di Chirico che torna sul ring contro il ghanese Abdul Razak Alhassan in un incontro su tre riprese nella categoria dei pesi medi.

Una sfida delicata per entrambi: Alhassan è reduce da 3 sconfitte consecutive e ora, a 36 anni, si gioca probabilmente l’ultima carta di una carriera in UFC lunga 8 anni e con un record da professionista di 10 vittorie e 4 sconfitte. Di Chirico, invece, dopo la grande vittoria per KO su Joaquin Buckley al primo round, che gli ha permesso di aggiudicarsi la performance of the night, cercherà di confermare la propria presenza nel roster della promotion di MMA più importante del mondo. L’obiettivo: entrare nella top 15!