Djokovic torna a parlare sui social, smaltita la delusione i ringraziamenti pubblici: “ho dato tutto per lottare per una medaglia”

Le Olimpiadi di Tokyo non hanno sorriso a Novak Djokovic. Il tennista serbo numero 1 al mondo non è riuscito ad inseguire il sogno del Golden Slam e ha salutato i Giochi Olimpici senza mettersi al collo nemmeno una medalgia di bronzo.

Djokovic non ha nascosto un po’ di frustrazione, mescolata a rabbia e amarezza, che lo hanno spinto a gesti spiacevoli in campo, che tanto hanno fatto parlare di lui. Il serbo si è preso qualche giorno di tempo per smaltire la delusione ed è tornato adesso a parlare sui social, commentando la sua avventura olimpica.

“E’ stato un vero privilegio rappresentare la Serbia alle Olimpaidi. Grzie Tokyo e grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato a riunirci per la magia dello sport. So nel mio cuore che ho dato tutto per lottare per una medaglia e non vedo l’ora di tornare più forte a Parigi. Questa è stata un’esperienza incredibile che non dimenticherò mai. Buona fortuna a tutti gli atleti serbi che gareggiano per una medaglia“, ha scritto Djokovic in un post Instagram, dove poi, con delle Stories, si è congratulato anche con tutti i suoi colleghi tennisti medagliati.