Quando debutta Viñales sull’Aprilia? Esordio anticipato in questa stagione, ma prima un test a Misano

Maverick Viñales e la Yamaha si sono ufficialmente separati, un comunicato diffuso dalla Casa di Iwata ha sancito la fine di un rapporto iniziato nel migliore dei modi e terminato in maniera pessima a causa del comportamento tenuto dal pilota nel corso dell’ultimo GP di Stiria. Un atto di indisciplina che ha spinto i vertici della squadra giapponese a risolvere il contratto di Viñales, lasciandolo libero di anticipare il suo approdo in Aprilia inizialmente previsto all’inizio del 2022. A Silverstone sarà Cal Crutchlow ad affiancare Fabio Quartararo sulla Yamaha ufficiale, mentre difficilmente Maverick Viñales sarà in sella all’Aprilia.

Percorso a tappe

E’ pressoché sicuro che Maverick Viñales correrà con l’Aprilia già in questo Mondiale di MotoGP, ma bisognerà capire in quale gara farà il suo esordio. Quasi impossibile come detto che questo avvenga a Silverstone nel prossimo week-end, sarebbe infatti un azzardo mettere lo spagnolo su una moto che non conosce affatto direttamente in un week-end di gara. Molto più probabile che Viñales compia prima un test a fine mese a Misano, così da iniziare a conoscere sia la moto che il team e preparare il debutto ufficiale che potrebbe avvenire ad Aragon il 12 settembre. Non resta che attendere lo sviluppo della situazione, ma ciò che è certo è che Viñales farà il suo esordio sull’Aprilia già in questo singolare 2021.