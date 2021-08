Debutto con doppietta per Correa, l’Inter trionfa in rimonta: Verona ko 1-3

SportFair

Ancora una splendida vittoria per l’Inter. Dopo i 4 gol al debutto stagionale, dello scorso weekend, i nerazzurri sorridono ancora: la squadra di Inzaghi ha infatti trionfato oggi in rimonta nell’anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A.

Un ottimo Hellas Verona ha messo in difficoltà i campioni d’Italia, portandosi in vantaggio al 15′ con Ilic. Al ritorno in campo dopo l’intervallo, però, l’Inter ha tirato fuori il carattere, pareggiando prima con Lautaro e portandosi in vantaggio poi col nuovo arrivato in casa nerazzurra, Correa.

Un debutto da favola per il 27enne argentino con la maglia dell’Inter: Correa ha infatti regalato ai nerazzurri il gol del vantaggio e, poi, quello che ha definitivamente chiuso i giochi, durante il recupero. Non poteva desiderare di meglio Inzaghi, che applaude i suoi ragazzi, che si portano a casa altri 3 preziosissimi punti.