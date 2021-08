A tutto De Rossi, dal Covid alle polemiche sterili sui calciatori inglesi: “non facciamogli la morale che non è nel nostro Dna”

Daniele De Rossi si è raccontato a cuore aperto in una lunga intervista pubblicata oggi su SportWeek. L’ex capitano giallorosso ha trattato tantissimi argomenti, dalla sua voglia di allenare alla sua decisione di lasciare lo staff della Nazionale, senza dimenticare la famiglia e i difficili giorni passati in ospedale ed in isolamento quando ha contratto il Covid.

De Rossi, che è famoso per essere uno senza peli sulla lingua, ha detto la sua anche su tematiche che hanno fatto scattare tante polemiche in Italia, la prima tra tutte il gesto degli inglesi di togliersi la medaglia dal collo durante la premiazione dopo la sconfitta in finale agli Europei: “non so fingere: ho trovato questa polemica alimentata da noi italiani patetica. Ho visto decine di finali in cui chi ha perso si è levato la medaglia. Sono rimasti lì 20 minuti, hanno visto noi alzare la coppa a casa loro, qualcuno ha pure applaudito. Che dovevano fare di più? Abbiamo vinto, siamo stati i più belli, gli abbiamo urlato in faccia il nostro orgoglio, non facciamogli pure la morale. Che non è nel nostro Dna, visto che non siamo degli stinchi di santo. Hanno fischiato il nostro inno? Brutto, certo. Ma quante volte i nostri tifosi hanno fischiato quello altrui e Buffon doveva chiamare l’applauso? Sono stato un buon giocatore, ma se serviva anche un figlio di p…. Chiellini lo ami se sta nella tua squadra, altrimenti lo odi. Io da avversario in certe partite gli ho fatto pure qualche entrata dura. Noi siamo questi: azzurri, non principi azzurri“.

Non è mancato poi un commento sui rumors e i tanti messaggi ricevuti sul telefono da chi lo voleva vice di Mourinho alla Roma e sul suo sogno di allenare la sua squadra del cuore: “tutti sanno cosa è stata e sarà sempre la Roma per me: una seconda pelle, un amore appassionato e puro. Certo che mi piacerebbe allenarla, quando sarò pronto e me lo sarò guadagnato per il mio valore da tecnico e non per il mio passato da calciatore. Credo che accadrà un giorno. Ma è un desiderio, non un’ossessione. Ora voglio fare le mie esperienze in Italia o all’estero. Due minuti dopo l’annuncio dell’arrivo di Mourinho, il mio telefono è stato invaso di messaggi: ‘Sarai tu il vice…’. Era il desiderio della gente, per la quale io sono come un fratello. Ma a chiunque sostiene che Mourinho potesse avere bisogno di me consiglio di andare su Wikipedia e vedere tutto quello che ha vinto. Ecco, vi assicuro che l’ha vinto senza di me…“.

Mentre sul Covid ha concluso: “l’ho preso in Bulgaria. Sono stato subito male con febbre alta, ma l’ho sottovalutato. Avevo letto che alla mia età, 37 anni, al massimo avevi tre giorni di febbre. Invece è stato un crescendo. Ho vissuto tre fasi. La prima, di malessere vero: tosse tutto il giorno e nausea. Spossante. La seconda, della paura: in ospedale allo Spallanzani, dopo aver preso la saturazione che misurava 87 i dottori, che non smetterò mai di ringraziare, hanno cambiato faccia… Sono stato quattro giorni sotto ossigeno. La terza fase è stata quella dell’attesa: finiti i sintomi, sono rimasto 18 giorni positivo, senza poter uscire. Il video? L’avevo mandato agli amici più stretti per rassicurarli, uno di loro l’ha girato in una chat di famiglia e da lì è uscito. L’inoltro è l’opzione peggiore di WhatsApp, andrebbe eliminato. Però anche i giornali e i siti dovrebbero fermarsi prima di pubblicare un materiale riservato senza la volontà del diretto interessato. Il dolore spettacolarizzato e questa morbosità per incidenti, infortuni, malattie, non la condividerò mai. Disumanizza la società“.