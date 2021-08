Da Donnarumma a Messi, il sogno (milionario) di giocare nel 6° campionato al mondo: la Francia scivola nel ranking anche dietro al Portogallo

Da settimane ormai non si fa altro che parlare dei colpacci del PSG e di altre mosse di mercato che potrebbero sorprendere nei prossimi giorni. A Torino si lavora per il futuro di Cristiano Ronaldo, che potrebbe essere lontano dalla Juventus, ma intanto c’è chi se la rideguardando il ranking Uefa.

Solo pochi giorni fa Mbappè aveva dichiarato che quello francese non è di certo il miglior campionato in cui giocare e questo nessuno può negarlo guardando la nuova classifica. In testa davanti a tutti c’è l’Inghilterra, mentre l’Italia si conferma sull’ultimo gradino del podio, terza.

Adesso, grazie all’approdo del Benfica alla fase a gironi della Champions League, la Liga portoghese ha superato la Ligue 1, facendo scivolare la Francia addirittura al sesto posto.

Un dato che fa ridere sotto i baffi davvero tante persone: i grandi campioni del calibro di Messi, Mbappè, Neymar e Donnarumma giocheranno nel sesto campionato d’Europa.