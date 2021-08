Cristiano Ronaldo lascia l’allenamento e intanto a casa sua arriva Mendez

SportFair

Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare del ‘caso Cristiano Ronaldo’. Il calciatore della Juventus potrebbe presto lasciare il club torinese, anche se la società sembra tranquilla e certa della sua permanenza in bianconero.

Dopo l’esordio stagionale dello scorso weekend, con una rete annullata nel match contro l’Udinese, Cristiano Ronaldo ha lasciato in anticipo l’allenamento di ieri con i bianconeri. Ovviamente in tantissimi hanno subito pensato a delle problematiche legate alla voglia del portoghese di cambiare aria e di salutare in anticipo la Juventus, ma sembra che sia stato un colpo al braccio destro a costringerlo a terminare prima del previsto l’allenamento.

Intanto, però, a Torino è arrivato a sorpresa Jorge Mendes, agente di CR7, che dopo essere arrivato a Caselle con un volo privato si è subito spostato a casa dell’attaccante della Juventus. Mendes non ha al momento avuto contatti con la società, ma le voci corrono e sembra che l’interessamento di Manchester City e PSG si faccia sempre più insistente.