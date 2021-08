Maverick Vinales sospeso, la Yamaha pubblica le prove della scorrettezza dello spagnolo: le immagini onboard [VIDEO]

SportFair

Maverick Vinales è stato sospeso da Yamaha. Il team di Iwata ha pubblicato ieri un comunicato stampa col quale ha spiegato le motivazioni della scelta di non far correre lo spagnolo al Gp d’Austria. La squadra giapponese ha accusato Vinales di aver volutamente rovinato la sua moto durante il Gp di Striria: accusa mossa dopo aver studiato i dati della telemetria.

Ieri sera, poi, Yamaha ha anche pubblicato un video ne quale mostra come Vinales ha spinto il propulsore oltr eil limitatore di proposito per danneggiare la moto. Le immagini onboard mostrano l’ultimo giro della corsa in Stiria di Vinales, quando lo spagnolo è rientrato ai box dopo alcuni giri su tempi davvero alti. Non è chiaro se la Yamaha stia cercando il pelo nell’uovo a seguito di alcune dichiarazioni di Vinales, che si è detto sorpreso per quanto accaduto in pista la scorsa settimana con la sua moto o se effettivamente lo spagnolo si sia ormai stancato di guidare per il team di Iwata dopo la rottura anticipata.

Dal video pubblicato da Yamaha si vede come Maverick effettivamente spinga il motore fino al limitatore per diverse volte.