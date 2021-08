Sergio Perez a muro nel giro di schieramento, rinviata la partenza del Gp del Belgio di F1

SportFair

Weekend intenso a Spa dove non mancano i colpi di scena. Dopo l’incidente di ieri che ha visto protagonista Lando Norris durante una Q3 resa davvero complicata dal maltempo, oggi i commissari ci sono voluti andare cauti e dopo aver visto l’incidente di Sergio Perez nel giro di schieramento, hanno deciso di ritardare la partenza del Gp del Belgio di Formula 1 a causa della forte ed incessante pioggia.

Sono molti i piloti che non sono d’accordo con questa decisione, preoccupati per le condizioni delle gomme, ma la decisione è stata presa ormai e ancora non si ha un orario preciso per il ritorno in pista.

Sembra che possa piovere ancora per diverso tempo e i commissari stanno aspettando per capire quando le condizioni saranno accettabili per dare il via ufficiale alla corsa belga.

Sergio Perez non parteciperà al GP del Belgio. Il messicano è finito a muro a Les Combes nel giro di schieramento!