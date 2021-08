Il ‘dream team’ è realtà: da Misano Dovizioso correrà in Petronas al fianco di Valentino Rossi

SportFair

La notizia era nell’aria da giorni ormai: dopo la rottura tra Yamaha e Maverick Vinales non si è fatto altro che parlare della possibilità di far correre Andrea Dovizioso in Petronas, al fianco di Valentino Rossi e al posto di Franco Morbidelli, promosso nel team ufficiale.

Rumors che oggi, finalmente, hanno trovato conferma: Lin Jarvis e la Yamaha hanno infatti ufficializzato oggi, a poche ore dal Gp di Gran Bretagna, a Silverstone, la promozione di Morbidelli nel team ufficiale e l’ingaggio di Andrea Dovizioso.

“Non abbiamo ancora firmato i contratti, ma abbiamo già un accordo con la VR46 e con Franco. L’anno prossimo sarà un pilota del Monster Energy Yamaha Team e questa è la prima notizia, ma questo era già previsto. Con questa situazione legata all’uscita di Maverick, però lui potrà venire prima da noi. Io mi aspetto che quando tornerà a correre, probabilmente a Misano, sarà già un pilota del team ufficiale“, ha affermato il manager Yamaha.

“Questo fine settimana abbiamo raggiunto un accordo con Dovi e con il suo manager Simone Battistella. Andrea sarà un pilota della squadra satellite nel 2022, ma anche per lui l’avventura inizierà prima: quando Franco verrà da noi, lui correrà con Petronas. La situazione con Vinales ha cambiato tanto le cose, perché avevamo un piano con lui anche per il 2022. Questa situazione ha creato un temporale inaspettato, generando delle nuove opportunità anche per questa stagione. Abbiamo dovuto reagire perché il nostro obiettivo è cercare di fare la tripla corona e quindi abbiamo deciso di portare subito Franco nel team ufficiale. Questo poi ha creato anche l’opportunità per avere un altro pilota forte come Dovi“, ha concluso.