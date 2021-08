Il sogno di un commissario realizzato in pochi istanti: Valentino Rossi e la foto simbolo del GP d’Austria

SportFair

Un braccio teso per sostenere il proprio idolo. Tatuato sul braccio e adesso lì a pochi centimetri da lui, in piedi sulla sua moto per ricevere l’abbraccio dei tifosi. Un momento indelebile per un commissario di pista del Red Bull Ring, riuscito subito dopo la fine del GP d’Austria a ‘toccare’ Valentino Rossi aiutandolo a salire in piedi sulla sua moto. Attimi indescrivibili per lo steward, finito nell’obiettivo del fotografo e diventato virale sui social per lo splendido tatuaggio mostrato su quel braccio testo.

Il tatuaggio

Marco Simoncelli sulla sua moto vicino alla spalla e poi i volti del Sic e proprio di Valentino Rossi sull’avambraccio destro, sopra quella mano avvinghiata al Dottore in piedi sulla sua moto. A completare la splendida immagine il numero 46 sul casco del commissario, su cui il guanto di Valentino Rossi accenna una docile carezza. Un momento splendido e coinvolgente, difficile da spiegare soprattutto per quel fortunato steward che, in pochi attimi, è riuscito ad esaudire il sogno di una vita intera…

