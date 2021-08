Come sta Savadori? Le condizioni del pilota dopo lo spaventoso incidente al Gp di Stiria

SportFair

Gli appassionati i MotoGP hanno vissuto attimi spaventosi oggi durante il Gp di Stiria di MotoGP a causa di un terribile incidente tra Savadori e Pedrosa. Le moto dei due piloti sono andate in fiamme e la Direzione Gara ha fermato la gara: moto distrutte e piloti fortunatamente senza conseguenze gravi.

Per il pilota romagnolo dell’Aprilia una frattura del malleolo, a causa del quale Savadori dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico, come comunicato dal team italiano. Savadori salterà quindi di certo il secondo appuntamento al Red Bull Ring, in programma la prossima settimana.