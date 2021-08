Come sta Sarah Fahr? Aggiornamenti sulle condizioni della centrale azzurra infortunatasi agli Europei di pallavolo

SportFair

L’Italia della pallavolo femminisle si prepara a disputare l’ultimo match della fase a gironi, in programma per questa sera alle 20.00 contro la Svizzera.

Un match nel quale Mazzanti dovrà fare a meno di una pedina fondamentale: non ci sarà infatti Sarah Fahr. La centrale azzurra è uscita dal campo ieri a seguito di un infortunio al ginocchio durante la partita tra Italia e Croazia e dovrà adesso tornare in Italia per degli accertamenti.

La Federazione ha diramato oggi un comunicato per aggiornare sulle sue condizioni: “nel corso della partita tra Italia e Croazia, disputata dalle azzurre mercoledì sera, la centrale Sarah Fahr ha riportato un trauma distorsivo del ginocchio destro. Alla luce della valutazione effettuata dalla dottoressa Favoriti e degli esami strumentali eseguiti a Zara, domani l’atleta raggiungerà l’Italia per effettuare ulteriori accertamenti presso la Clinica Villa Stuart di Roma“.