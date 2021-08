Infortunio Sarah Fahr: l’azzurra si sottoporrà ad un intervento chirurgico la settimana prossima, gli aggiornamenti

SportFair

Tutti gli appassionati di pallavolo che stanno seguendo le gesta delle azzurre agli Europei 2021 hanno vissuto momenti di terrore e apprensione dopo l’infortunio di Sarah Fahr durante la sfida tra Italia e Croazia.

La centrale azzurra è caduta accusando subito un fastidio al ginocchio, ha lasciato il campo da gioco aiutata dallo staff azzurro e oggi ha fatto rientro in Italia per sottoporsi a degli accertamenti. La settimana prossima, come comunicato dalla Federazione con una nota ufficiale, Sarah Fahr dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico.

“Questa mattina la centrale azzurra Sarah Fahr, accompagnata dalla dottoressa Favoriti, ha lasciato Zara per raggiungere la Clinica Villa Stuart di Roma per la valutazione del trauma distorsivo riportato durante la partita tra Italia e Croazia, disputata mercoledì 25 agosto nella Pool C dell’Europeo Femminile. In seguito agli accertamenti eseguiti dall’équipe del professor Mariani l’atleta sarà sottoposta nel corso della prossima settimana all’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore“, si legge nella nota federale.