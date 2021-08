Come sta Michael Schumacher? Jean Todt e quel continuo messaggio di speranza: “è sopravvissuto ma con conseguenze e adesso lotta con queste”

Gli appassionati di motori e soprattutto di Formula 1 non hanno dimenticato Michael Schumacher. Nonostante siano passati ben 7 anni e 8 mesi da quel terribile incidente sugli sci, sono in tantissimi quelli che ogni giorno pensano all’ex pilota tedesco, che pregano per lui e sperano che le sue condizioni possano migliorare.

Sono poche, in questi lunghi 7 anni, le informazioni che sono trapelate su Michael Schumacher, rimasto gravemente ferito in un incidente a Meribel, mentre sciava, ma c’è chi, ogni tanto, lancia un messaggio di positività e ottimismo.

Stiamo parlando di Jean Todt ,ex ad Ferrari che a Bild ha recentemente affermato: “ho passato molto tempo con Corinna dal momento dell’incidente del 29 dicembre 2013. È una donna meravigliosa, guida la famiglia. Grazie al lavoro dei medici e a Corinna, che voleva che sopravvivesse, Michael è effettivamente sopravvissuto, anche se con conseguenze. Al momento si lotta proprio contro tali conseguenze. Speriamo che la situazione migliori, anche se lentamente“.