Come sta Lando Norris? Effettuati gli esami di accertamento: il pilota McLaren potrà gareggiare domani al Gp del Belgio

Momenti di paura oggi durante le qualifiche del GP del Belgio: Lando Norris è stato protagonista di uno spaventoso incidente sul circuito di Spa durante la Q3, a seguito del quale è stato trasportato al centro medico per degli accertamenti, dicendo addio ad ogni possibilità di lottare per le migliori posizioni in griglia per la gara di domani.

Il britannico della McLaren, che accusava fastidi ad un braccio, in particolar modo al gomito sinistro è stato sottoposto ad una serie di accertamenti che hanno escluso gravi problematiche.

Per questo motivo Norris è stato dichiarato fit e domani potrà regolarmente correre al Gp del Belgio. “Le analisi sono state fatte in ospedale, anche sul gomito, perché gli fa male. Lando sta bene, e siamo felici che domani possa tornare a correre. La cosa più importante è che Lando stia bene. Ora il nostro obiettivo è quello di preparare la macchina per domani. Speriamo di riuscire a tornare in posizioni tali da prendere dei punti“, ha dichiarato Andreas Seidl, team principal McLaren.