Crescenzo, il peggio è passato: “sono stato trasportato subito in ospedale”

Due giorni fa tutti gli italiani hanno vissuto momenti di paura per il brutto colpo subito da Angelo Crescenzo nella sfida di karate alle Olimpiadi di Tokyo. L’atleta azzurro ha avuto un brutto e pauroso blackout, ma fortunatamente adesso il peggio è passato.

“Sono stato subito trasportato in ospedale al villaggio olimpico dove ho fatto una risonanza magnetica che ha avuto esito negativo, quindi non ci sono gravi danni, l’unico danno quello moralmente più pesante da digerire è quello di una gara andata male, una gara che mi poteva dare la possibilità di recuperare successivamente fino ad arrivare alla medaglia che aspettavo da tempo“, ha raccontato alla ‘rosea’ Crescenzo.

“Dal colpo è come se mi fossi svegliato dopo circondato dallo staff sanitario, non chiedetemi cosa sia successo perchè non saprei dirvi, ho rivisto il video della gara e ancora ci chiediamo come ho fatto a far trascorrere gli ultimi 27 secondi dove comunque ho combattuto, forse il riflesso dell’istinto che nonostante il cervello fosse staccato mi ha portato a finrie l’incontro e forse questo ha anche tratto in inganno l’arbitro che non si è reso conto di cosa stava succedendo“, ha aggiunto l’atleta.