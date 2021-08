Quartararo allunga, la nuova classifica piloti di MotoGP dopo il Gp di Gran Bretagna

SportFair

Fabio Quartararo si prende il Gp di Gran Bretagna: il francese della Yamaha, partito dalla terza posizione in griglia ha trionfato oggi a Silverstone, lasciandosi alle spalle un ottimo Rins ed un fantastico Espargaro che ha regalato all’Aprilia un podio che mancava da oltre 21 anni.

Una vittoria preziosa per Quartararo, che allunga ancora in classifica, portandosi a +65 dal secondo classificato, il campione del mondo in carica Mir.

La classifica piloti di MotoGP aggiornata dopo il Gp di Gran Bretagna

1 – Quartararo 206

2 – Mir 141

3 – Zarco 137

4 – Bagnaia 136

5 -Miller 118

6 – Binder 108

7 – Vinales 95

8 – Oliveira 85

9 – A. Espargarò 83

10 – Rins 64

11 – Martin 64

12 – M. Marquez 59

13 – Nakagami 58

14 – P. Espargaro 52

15 – A. Marquez 49

16 – Morbidelli 40

17 – Petrucci 36

18 – Bastianini 35

19 – Lecuona 33

20 – Rossi 28

21 – Marini 28

22 – Bradl 11

23 – Pedrosa 6

24 – Savadori 4

25 – Pirro 3

26 – Rabat 1

27 – Gerloff 0

28 – Crutchlow 0

29 – Dixon 0