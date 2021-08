Juventus, tanti soldi spesi per riportare Moise Kean a Torino: le cifre dell’operazione

SportFair

Salutato Cristiano Ronaldo, trasferitosi al Manchester United, la Juventus è subito intervenuta sul mercato per rimpiazzare il vuoto lasciato dal portoghese nel reparto offensivo di Massimiliano Allegri. La scelta è ricaduta su Moise Kean, che torna dunque a vestire i colori bianconeri dopo aver vissuto due importanti esperienze all’estero con Everton e Paris Saint-Germain. La Juventus proprio questa mattina ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante italiano, acquisito con la formula del prestito biennale oneroso con obbligo di riscatto.

Le cifre dell’operazione

Questa la nota con cui la Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Moise Kean e le cifre dell’operazione: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Everton Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Moise Bioty Kean a fronte di un corrispettivo di € 7,0 milioni, di cui € 3,0 per la stagione sportiva 2021/2022 e € 4,0 milioni per la stagione sportiva 2022/2023. L’accordo prevede l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva è pari a € 28,0 milioni, pagabili in tre esercizi. Inoltre, sono previsti premi cumulabili fino a € 3,0 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi“