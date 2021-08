Calciomercato Milan, è fatta per l’arrivo di Florenzi dalla Roma: le cifre dell’operazione

SportFair

Alessandro Florenzi è praticamente un nuovo giocatore del Milan, l’esterno italiano si trasferisce in rossonero con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Il club di proprietà del Fondo Elliott ha raggiunto l’accordo con la Roma, che incasserà un milione di euro subito ed eventualmente 4,5 al termine dell’attuale stagione nel caso in cui il Milan decida di riscattare Florenzi. Il giocatore infine, per favorire la riuscita dell’operazione, ha rinunciato a circa 400 mila euro di stipendio: una mossa importante che certifica la voglia dell’esterno italiano di voler iniziare questa nuova avventura con la maglia rossonera.