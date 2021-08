Chiesa non basta alla Juventus, il post CR7 è deludente! L’Empoli vince allo Stadium: sorridono Lazio e Fiorentina

SportFair

Sono andati in scena oggi nuovi anticipi della seconda giornata del campionato di Serie A. Dopo il pareggio tra Atalanta e Bologna, la Lazio ha asfaltato lo Spezia con una goleada grazie ad un ottimo Ciro Immobile, protagonista assoluto del primo tempo con una fantastica tripletta ed un rigore sbagliato. La squadra di Sarri ha sconfitto la squadra ligure con un pesante 6-1.

Le partite della sera hanno regalato poi nuovamente spettacolo: la Fiorentina ha sconfitto in casa il Torino per 2-1, ma è stata la sfida tra Juventus ed Empoli ad avere gli occhi di tutt’Italia puntati addosso.

Juventini, e non, erano curiosi di vedere come i bianconeri avrebbero reagito all’addio di Cristiano Ronaldo. La squadra di Allegri non è riuscita a rispondere bene in campo a quanto accaduto negli ultimi giorni ed il post-CR7 è iniziato con una sconfitta che fa male. L’Empoli vince allo Stadium 1-0 grazie alla rete di Mancuso, mentre alla Juventus non basta un ottimo Federico Chiesa.