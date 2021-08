Chi è Antonella Palmisano? Il passato da pallavolista ed il fiore di feltro in testa: tutto sulla nuova campionessa olimpica della 20km di marcia

SportFair

Antonella Palmisano è la protagonista indiscussa di questa nuova giornata di sfide alle Olimpiadi di Tokyo. Grazie alla marciatrice azzurra il tricolore sventola nuovamente, per il secondo giorno consecutivo, a Sapporo. Dopo l’oro conquistato ieri da Massimo Stano, oggi è Antonella Palmisano a salire sul gradino più alto del podio, sempre nella 20km, questa volta femminile. Dopo il quarto posto di Rio 2016, l’azzurra ha deciso di farsi un regalo davvero speciale nel giorno del suo 30° compleanno.

Chi è Antonella Palmisano

Nata il 6 agosto 1991 a Mottola, in Puglia, è figlia di un rappresentante di tessuti, Carmine, appassionatissimo di motocross e di una sarta, Maria, pallavolista per anni a livello dilettantistico. Una famiglia di sportivi: anche il fratello minore, Michele, è un atleta.

Antonella, per gli amici Nelly, che ha vissuto a Mottola con i nonni, è diplomata in Grafica pubblicitaria all’Istituto professionale per i servizi sociali del suo paese.

Fino ai 12 anni ha giocato a pallavolo e ha iniziato a praticare marcia solo nel 2003, insieme ad un gruppo di ragazzi guidati nel suo paese dal tecnico Gentile.

Atleta delle Fiamme Gialle, ha vinto 18 titoli italiani di cui 5 assoluti e 13 giovanili, e nella coppa del mondo 2010 in Messico la prova Juniores di 10 km. Alle Olimpiadi di Rio 2016 raggiunge il quarto posto nella marcia 20 km e ai Mondiali di Londra 2017 ha vinto la medaglia di bronzo nella stessa distanza. Agli Europei di Berlino del 2018 ha vinto il bronzo nella marcia 20 km e oggi ha ottenuto il risultato più importante della sua carriera: l’oro alle Olimpiadi, chiudendo la gara disputata oggi a Sapporo davanti a tutte!

Curiosità: gareggia sempre con un fiore di feltro colorato in testa realizzato dalla mamma. Sposata con Lorenzo dal 2018, ama gli animali, ha infatti un bellissimo cane, così come anche il mare