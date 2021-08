La Supercoppa Europea si decide ai rigori: Kepa decisivo! Festa grande per il Chelsea, ko il Villarreal

SportFair

Ad un mese esatto dalla finale degli Europei di calcio tra Italia ed Inghilterra, il pallone torna a regalare spettacolo ed emozioni. E’ andata infatti in scena oggi la Supercoppa Europea che ha visto sfidarsi in campo, al Windsor Park di Belfast, Chelsea e Villarreal.

Una sfida avvincente ancor prima del fischio d’inizio, con gli inglesi che si sono inginocchiati in campo e gli spagnoli che non si sono uniti al gesto dei colleghi del Chelsea.

Il Chelsea di Tuchel, campione in Champions League, si è aggiudicato anche la Supercoppa Europea, battendo solo ai rigori il Villarreal. Dopo un tempo regolamentare equilibrato, con il Chelsea che si è portato in vantaggio al 27′ con Ziyech ed il Villarreal che ha pareggiato i conti al 73′ con Moreno, la storia non è cambiata ai supplementari.

E’ stato proprio all’overtime che Tuchel si è giocato la carta vincente: l’allenatore del Chelsea ha infatti sostituito il portiere Menda, facendo entrare al suo posto Kepa proprio in vista dei calci di rigore.

Una scelta che si è rivelata azzeccatissima: Kepa ha infatti parato due calci di rigore, consegnando così la vittoria al Chelsea.