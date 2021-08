Che fine ha fatto il trofeo del GP d’Ungheria? Vettel ammette: “se l’ho dato a Hamilton? Veramente…”

SportFair

E’ terminata la prima giornata di prove libere del Gp del Belgio di Formula 1: i campioni delle quattro ruote sono tornati in pista dopo la pausa estiva, che forse non è basta, per alcuni, per smaltire alcune delusioni.

Sebastian Vettel, infatti, non ha digerito la squalifica inflittagli al Gp d’Ungheria, che gli ha fatto perdere il secondo posto. E’ dunque Lewis Hamilton a prendere il posto del tedesco dell’Aston Martin, ma non è chiaro che fine abbia fatto il trofeo data la tanta confusione post gara.

“Non so dove sia la coppa, non l’ho più vista da allora, sarà da qualche parte ma non ho idea dove. Lo champagne lo abbiamo bevuto, quindi quello non lo possiamo restituire, era già finito domenica sera!”, ha dichiarato Vettel alla vigilia del Gp del Belgio.