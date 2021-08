SportFair

Dopo il bronzo di Rio 2016, Frank Chamizo aveva un solo e chiaro obiettivo per le Olimpiadi di Tokyo 2020, l’oro nella lotta maschile. Il sogno del lottatore azzurro, campione europeo in carica, si è però infranto oggi, in semifinale: l’azzurro, in gara nella categoria -74 kg ha ceduto al bielorusso Mahamedkhabib Kadzimahamedau per 7-9. L’azzurro tornerà in gara domani, per giocarsi la finale per il bronzo e cercare di confermare il risultato di Rio 2016.