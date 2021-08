L’Italia brilla alle Olimpiadi di Tokyo: Bottaro nella finale per il bronzo nel karate, Chamizo in semifinale

SportFair

La nuova giornata di sfide alle Olimpiadi di Tokyo è iniziata nel migliore dei modi per l’Italia che festeggia per due speciali medaglie, il bronzo di Paltrinieri nella 10 km in acque libere e l’argento di Manfredi Rizza nel K1 200 maschile.

Ma non finisce qui! Sono altre le chance di medaglie azzurre in questa nuova giornata di emozioni olimpiche! Viviana Bottaro si giocherà infatti la finale per il bronzo nel karate: l’azzurra ha chiuso la sua pool al secondo posto, qualificandosi così per il ranking round. L’azzurra ha chiuso la gara nel gruppo B, vinta dalla giapponese Shimizu, al secondo posto e alle 12.40 italiane sfiderà la statunitense Sakura Kokumai per il bronzo.

Bene anche Frank Chamizo: l’azzurro ha sconfitto 3-1 l’atleta Bayramov dell’Azerbaigian, assicurandosi un posto per le semifinali della lotta nella categoria -74kg, che si disputeranno alle 11.15 italiane.

Niente da fare invece per Sarah Jodoin Di Maria nella gara di tuffi dalla piattaforma 10 metri: l’azzurra è stata eliminata in qualificazione. Finale senza azzurri anche nella gara dello skateboard maschile: Mazzara e Federico sono stati entrambi eliminati nelle qualificazioni.