Scoppia il caso Ronaldo prima di Udinese-Juventus, CR7 ha chiesto di non giocare: c’è l’ammissione di Nedved

Udinese-Juventus si è infiammata prima del fischio d’inizio del match, a causa dell’esclusione dall’undici titolare dei bianconeri di Cristiano Ronaldo. Una scelta condivisa tra Massimiliano Allegri e il portoghese che, secondo quanto riferito da Sky Sport, pare abbia chiesto di non essere della partita per via della sua decisione di andare via da Torino e trovare un’altra squadra prima del 31 agosto. Uno scenario piuttosto complicato a poco più di una settimana dalla fine del mercato, soprattutto considerando il valore del giocatore, su cui al momento non ci sono club fortemente interessati.

Le parole di Nedved

Intervenuto prima di Udinese-Juventus ai microfoni di DAZN, Nedved ha ammesso: “non cerchiamo sensazionalismi dove non ce ne sono. E’ una scelta condivisa col giocatore, normale che la condizione non sia al top. Il mister sta cercando di mettere in campo i migliori, anche Chiellini che è campione d’Europa è rimasto fuori: è una scelta fatta per essere competitivi. Cristiano rimarrà un giocatore della Juventus. In entrata, invece, siamo contenti come stiamo. La partita con l’Udinese? Abbiamo belle sensazioni, tecnico e staff hanno lavorato molto bene anche se la preparazione è durata solo 20 giorni. C’è entusiasmo e voglia di fare bene“.