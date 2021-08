Mercato NBA, nuovo colpo per i Lakers: Carmelo Anthony giocherà al fianco di LeBron James!

SportFair

Adesso è ufficiale, Carmelo Anthony è un giocatore dei Los Angeles Lakers. Il 37enne statunitense sarà quindi un compagno di squadra del suo amico LeBron James grazie all’accordo trovato con la squadra di Los Angeles per una stagione.

Una notizia confermata anche dallo stesso Anthony che ha condiviso sui social la foto del suo logo “Me7o”, nel quale ha modificato il 7 con la L dei Lakers. Per Anthony si tratta della prima volta in squadra con LeBron e per lui si prospetta un ruolo da sesto uomo… di lusso. Ha personalità da vendere, qualità fondamentali per poter giocare in una squadra come quella di L.A.

L’obiettivo è quello di vincere l’anello, il primo della sua carriera, insieme al suo amico LeBron James.